‘Adıma yapılan herhangi bir suç duyurusu yok’

M.BURAK YALÇIN

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, düzenlediği basın toplantısında hakkında yapılan eleştiri ve iddialara cevap verdi.

AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin suç duyurusunun kendisi ile ilgili olmadığını ifade eden Ali Sülük, “Suç duyurusunda beni şikâyet etmediler. Belediyenin çalışmalarına ait bir suç duyurusu” dedi.

Önceki gün Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Denetim komisyonu üyelerinin hazırladığı iddialara tek tek cevap verdi.

‘FAZLADAN YAPILAN ÖDEMELERİ TESPİT EDEREK BUNLARI KESTİM’

İddialarda belirtilen konuların incelendiğinde belgelerin altından yine denetim komisyonu üyelerinin isimlerinin çıktığını belirten Başkan Sülük, göreve geldiği andan itibaren belediyenin çıkarları için hizmet verdiğini ve fazladan yapılan ödemeleri tespit ederek bunları kestiğini söyledi.

‘CUMHUR İTTİFAKINA ZARAR VERMEMEK ADINA UĞRAŞ VEREREK ÇALIŞTIM’

Açıklamasında ismini verdiği kişilerin hukuki zeminde haklarını aramakta da serbest oldukları dile getiren Sülük, “Göreve başladığımız günden beri partimize, cumhur ittifakına zarar vermemek adına uğraş vererek çalıştım. Bugün ki toplantıda söyleyeceklerimde tamamen şahıslarla ilgilidir. Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhur İttifakı paydaşımız olan AK Parti’nin kurumsal kimliği de en hassas noktamızdır. Bundan sonrada böyle kalacaktır” dedi.

Göreve başladığı günden itibaren çeşitli menfaat kitlelerinin hedefi haline geldiğini ileri süren Sülük, kendisinden sürekli taleplerde bulunanların haksız talepleri karşısında dimdik durduğunu kaydetti.

‘KENDİLERİ İLE İLGİLİ MESAJLARI PAYLAŞSAM DIŞARI ÇIKAMAZLAR’

AK Partili ve MHP’li belediye meclis üyelerinin savcılığa yaptığı suç duyurusunun kendisi ile ilgili olmadığını, İskilip Belediyesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili olduğunu açıklayan Sülük, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Meclis üyelerinin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı bir müfettiş görevlendirdi ve yaklaşık 3 hafta süreyle Belediyede bulunarak teftiş yaptı. Müfettiş raporunu beklemeden bu toplantıyı yaptım. Ben kendim ile ilgili boyuttan o kadar eminim ki. Evet mutlaka eksiklerimiz olacaktır. Bu raporlarda Ali Sülük’ün adı hiçbir şekilde geçmemektedir. Bunların çamur at izi kalsın felsefesi konuyu bu duruma getirdi. İsmi geçen arkadaşlarımızın itirazı varsa, hukuk yolu açıktır. Sadece kendileri ile ilgili mesajları paylaşsam, evlerinin kapısından dışarıya çıkamazlar. Ama benim delikanlılığıma sığmaz, hepsi bende saklıdır.”

‘GEREKÇELERİ HİÇBİR YARGI MENSUBUNUN HAKLI BULACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM’

Vali’nin gerekçeli kararı ile birlikte faaliyet raporunu Danıştay’a götüreceğini açıklayan Sülük, “Danıştay bu gerekçeyi haklı görürse belediye başkanını görevden alır. Bu gerekçeleri hiçbir yargı mensubunun haklı bulacağını düşünmüyor ve ihtimal vermiyorum. Kamuoyunda, personel ve medyada bir huzursuzluk var. Ama, ben kendi adıma söylüyorum, en ufak bir endişem yok” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Merkezi ile de olayın başından itibaren istişare halinde olduğunu söyleyen Sülük, “Haklı olarak müfettiş raporunu bekliyorlar. Herkes gitse ben MHP’deyim. Partimin başka bir sebepten dolayı ihraç edilirsem saygı duyarım. MHP’den istifa edecek gibi beklentisi olanlar avcunu yalanlar. Sadece Genel Başkanımız kalsa bile yanındaki ikinci kişi ben olurum. Beni kimse partimden istifa etmeye zorlayamaz. İstifayı gerektirecek bir durumda yok. Partimden de en ufak bir telkin dahi olmadı. Parti genel merkezi, il ve ilçe yönetimleriyle de hiçbir sorunumuz yok” diye konuştu.

‘FAALİYET RAPORUNUN ONAYLANMAMASINDAKİ TEK GEREKÇE ASILSIZ DENETLEME KOMİSYONU RAPORUDUR’

Kimseye rant sağlamadığını da vurgulayan Sülük, “Bizi “Atatürk Orman Çiftliği ruhsatsız” diye şikâyet ettiler. Nerenin ruhsatı var mezbahanın bile yok. Gerizekalı mıyım akıl edemedim mi bunlara verseydik şikâyet etmeyeceklerdi. Birçok rantı geri çevirdim üç kuruşa mı tenezzül edeyim. Hiçbir dolaşık işimiz yok bunun en iyi şahidi de bu suçlamalara imza atan arkadaşlarımız. Bana gelen mesajlar ve belgeleri ortaya çıkarsam bu üyeler utançlarından evlerinin kapısından dışarı çıkamazlar ama yapmıyorum. Kimsenin karşısında boyun eğmedim bundan sonra da eğeceğim kimse yok. Başından beri boynumu eğmeye çalışan güruh boşuna beklemesin. Kimse boşu boşuna burasıyla ilgili hayaller görmesin. Faaliyet raporunun onaylanmamasındaki tek gerekçe bu asılsız denetleme komisyonu raporudur” ifadelerini kullandı.

İSKİLİPLİLERDEN DESTEK

Basın açıklaması yaptığı esnada kendisini desteklemeye Belediye binası önüne gelen İskiliplilere de hitap eden Sülük, “Hiçbir zaman sizi mahcup etmedim. Allah sizin bir kuruşunuzu benim boğazımdan geçirmesin. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görev sürem dolduğu zaman başım dik buradan ayrılacağım. Birileri istediği zaman değil, siz ne zaman isterseniz burayı terk edeceğim” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 15:52