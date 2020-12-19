Babasının görevini artık o yürütecek

İskilip'te geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İskilip Belediyesi Zabıta Memuru Osman Aktürk'ün oğlu Oktay Aktürk, babasının görevini yürütecek.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatı ile göreve başlayan Oktay Aktürk babasının çalıştığı biriminde Zabıta personeli olarak görevlendirildi.

Konu ile ilgili sosyal medyada bir açıklama yayınlayan Başkan Ali Sülük;”Genç yaşta vefat ederek bizleri üzüntüye boğan değerli mesai arkadaşımız merhum Osman Aktürk’ün evladı ve emaneti Oktay, belediyemiz zabıta müdürlüğünde çalışmaya başlamıştır. Oktay kardeşimde inşallah babası gibi belediyemizde uzun yıllar hizmet eder. Allah hayırlı uğurlu eylesin” dedi.