Çakmak Dede’ye öğrenci kayıtları başladı

İskilip’te bir süredir inşası devam eden Çakmak Dede Kur’an Kursu için, İlçe Müftülüğü, Kur’an Kursu kayıtlarının başladığını duyurdu.

İlçe Müftüsü Vahit Demiral yaptığı açıklamada, “Kıymetli İskilipliler, kıymetli anne ve babalar; Şeyh Muhyiddîn-i Yavsî, Şeyhulislâm Ebu’s-Suûd Efendi, Molla Câfer Çelebi, Şeyhulislâm Sun‘ullâh Efendi, Şeyh Muslihiddîn Attâr ve Mehmed Atıf Efendi gibi birçok âlimi bağrından çıkaran “İskilip” ilçemizde yapımı tamamlanmak üzere olan Kur’an Kursumuzda yüreğinde Peygamber sevdası, hayalinde ümmet olacak mümtaz şahsiyetler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İlçe Müftüsü Vahit Demiral yaptığı açıklamada, “ Fiziki olarak Kur’an Kursumuzu; 12 kişilik 8 modern derslikler, baza sistemli 3’er kişilik yatakhaneler, toplam 64 yatılı kapasitesi, kütüphanesi, bilgisayar odası, etüd odaları, dinlenme salonları, toplantı/sinema salonu ve spor salonundan meydana getirdik. Kur’an Kursumuzda öncelikli olarak; değerler eğitimi, manevi eğitim kampları, sportif faaliyetler, geziler, turlar ve yarışmalar düzenleyerek misyonu olan eğitimli bireyler yetiştireceğiz.

İlçe Müftüsü Vahit Demiral, “Kursumuzda önceliğimiz ilköğretim 4. sınıf ve ortaokul 5. sınıfı bitiren öğrencilerdir. Öğrencilerimiz İmam Hatip Ortaokulu'na giderek örgün eğitimlerine devam edecektir. Bir yıl temel eğitime tabi tutulan ve yılsonunda değerlendirme sınavında başarılı olan öğrenciler hafızlık hazırlık eğitimine başlatılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı hafızlık yapan öğrencilere bir yıl izin vermektedir. Dolayısıyla 6. veya 7. sınıftayken hafızlık yapan öğrenci o yıl sadece sınava girerek yıl/sınıf kaybı yaşamadan okula devam etmektedir. Ayrıca; öğrencilerimizin yeme, içme, barınma ve diğer tüm ihtiyaçları Müftülüğümüzün ve vakfımızın destekleri ile karşılanacaktır. Öğrencilerimizin güvende olması için her tarafı güvenlik kameralarıyla donatılan kursumuzda 7/24 nöbetçi öğretmen ve belletmenler görev yapacaktır. Aşçı ve hizmetlileri bulunacak kursumuzdaki öğrencilerimizden sadece eğitime odaklanmaları beklenmektedir.

Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetişmesi için çıktığımız bu yolda siz değerli hocalarımızın desteği bizim için çok önemlidir. Kendi evlatlarınız başta olmak üzere görev mahallinizde bulunan 4. Sınıfa ve 5. sınıfa giden öğrencilere kursumuzu tanıtmanızı ve Kursumuza 30.06.2021 son başvuru tarihinden önce 0364 511 60 70 – 0537 625 67 70 irtibat numaralarımız ile iletişime geçerek öğrencilerimizin kaydolmalarını sağlamanızı bekler, vesile olacağınız bu hizmetin sizi Rızay-ı İlahi’ye ulaştırmasını niyaz ederim. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tandır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021, 17:13