Hayvanların aç kalmaması için örnek projeye imza attılar

İskilip Belediyesi örnek bir çalışmaya imza atarak eğitim camiası ile birlikte sokak hayvanlarının yaşamlarını idame ettirebilmeleri amacıyla yeni bir faaliyet başlattı.

AKŞEMSETTİN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI

Bu çerçevede Belediye Veterinerlik birimi tarafından yerleşim yerlerinden uzak muhtelif alanlara hayvanlar için beslenme odakları oluşturuldu. Belediye veteriner hekimi Fatma Nur Ulunç ve Akşemsettin Anadolu Lisesi öğrencileri işbirliği ile yapılan çalışma İskilip halkı tarafından takdirle karşılanırken beslenme odaklarına sokak hayvanları için yiyecek içecek bırakıldı. Hayvanların aç kalmamaları için çalışmanın takibi belediye tarafından kurulan ekiple yapılacak.

DOĞAL ORTAMA EŞDEĞER BARINAK YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Ayrıca edinilen bilgiye göre çok sayıda sokak hayvanının misafir edileceği eksiksiz ve doğal ortama eşdeğer barınak yapım çalışmalarının da tamamlanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili olarak Belediye Başkanı Ali Sülük, “Belediyemiz tarafından muhtelif boş alanlara vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına yiyecek bırakmaları için, beslenme odakları bırakıldı. Bu güzel çalışmalarından dolayı, veterinerlik birimimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Ayrıca sokak hayvanlarına gösterdikleri ilgiden dolayı Akşemsettin Anadolu Lisesi öğrencilerimize eğitim hayatlarında muvaffakiyetler dilerim” dedi.