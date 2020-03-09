İdlib şehitleri için helva dağıttılar

İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi öğrencileri, İdlib’de şehit düşen Mehmetçiklerimiz için helva dağıttı.

Okul öğrencilerinden gelen fikir üzerine Beden Eğitimi Öğretmeni Yaşar Sever ve Edebiyat Öğretmeni Serpil Gündüz Çapan koordinatörlüğünde velilerin desteği ile şehit düşen askerlerimiz için helva dağıtımı yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, cuma namazından önce Akşemseddin Anadolu Lisesi önünde yoldan geçen vatandaşlara helva dağıtıldı ve şehitler için Fatihalar okundu.

Programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve okul müdürleri katıldı. Atcıoğlu, bu tür etkinliklerin yapılmasının manevi değerlerimizin başında gelen şehitlik ve vatanseverlik kavramlarının öğrenciler tarafından benimsenmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Okul Müdürü Mutlu Sadık Fidan ise ordu-millet anlayışının hiçbir zaman yıkılmayacağını, Türk Devleti’nin ordusu ve milleti ile ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 19:39