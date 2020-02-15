İskilipli Atıf Hoca kabri başında anıldı

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 94. yılında Çorum’un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “İlmi ve İçtimai Yönleriyle İskilipli Mehmet Atıf Efendi” sempozyumu kapsamında Gülbaba Mezarlığı'nda bulunan İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi’ndeki anma programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hak-İş Onursal Başkanı ve eski Çorum milletvekili Salim Uslu, eski milletvekili ve Yazar Dr. Mehmet Sılay, İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül katıldı. Anma programının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, İskilipli Alimler Müzesi’ni gezdi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 18:25