İskilip’te maske dağıtımı başladı

İskilip Belediyesi, vatandaşlara maske dağıtımına başladı.

Vatandaşlardan kimlik numarası alınarak dağıtılan maskeler, İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezinde İskilip Belediyesi işbirliği ile üretildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maske dağıtımına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Sülük, “Maske ihtiyacı olan vatandaşlarımız, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne gelerek maskelerini temin edebileceklerdir. Maske üretimindeki emek ve çalışmalarından dolayı İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Ahmet Faruk İmal ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.” dedi.