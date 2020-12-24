Kazak alimi Abay'ın ismi İskilip’te yaşatılacak

HURŞİT BOZKURT

İskilip Alimler Müzesi’nde kurulan ünlü Kazak Alimi ve Şairi Abay Kunabayoğlu odasının ve Abay Parkı’nın açılışına Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly katılacak.

İskilip belediye Başkanı Ali Sülük’ün farklı zamanlarda gerçekleştirdiği ziyaretler meyvesini vermeye başladı. İskilip’i dünyaya açacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Ali Sülük, Kazakistan’la kültürel bağların yanı sıra, ticari bağların da kuvvetleneceğini açıkladı.

Yarın saat 11:30’da Alimler Müzesi’nde düzenlenecek açılışa ve saat 12:00’de düzenlenecek Abay Parkı’nın açılış törenlerine Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve davetliler katılacak.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly İskilip ziyareti esnasında Abay Parkı ve Abay odasının açılışını gerçekleştirecek. Kazakistan’da milli kahraman ve milli şair olarak bilinen Türk dünyasında saygı ile anılan Abay Kunabayoğlu şiirleri ile birlikte İslami ilimlere verdiği katkılar ile de tanınıyor.

Doğumunun 175. yılı münasebetiyle Türk Kültürü Teşkilatı tarafından Abay Kunanbayoğlu yılı olarak ilan edildi.

BÜYÜKELÇİ ABZAL SAPARBEKULY İSKİLİPLİ İŞADAMLARI İLE GÖRÜŞECEK

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekury İskilip’te 10 işadamı ile toplantı düzenleyip işletmeleri ziyaret edecek. İlçedeki ayakkabı ve mobilya üzerine imalatta bulunan işletmeleri gezecek olan büyükelçiye kalabalık bir devlet erkanı eşlik edecek.

‘İLÇEMİZİ DÜNYAYA AÇIYORUZ’

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Kazakistan Büyükelçisinin İskilip ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamalar da; “İskilip’i tarihi ve kültürel özelliklerini yurtdışında da tanıtmak ve ilçemizdeki müteşebbisleri Kazakistan büyükelçisi ile bir araya getirerek ilçe ekonomisine büyük katkılar kazandırmayı amaçlıyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz büyük şair ve İslam dini alimi Abay Kunabayoğlu’nun Abay odası ve Abay parkı ile Kazakistan’da İskilip’in adını duyurmayı hedefliyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 18:52