Keşkek fırınları Ramazan’da açık

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan İskilip Keşkeği fırınları bu ramazanda da açık olacak.

Yaklaşan Ramazan öncesinde İskilip halkının gündeminde yer edinen konulardan bir taneside Keşkek Fırınları’nın durumuydu. İlçede merak edilen sorulardan bir kaçı “Açık mı olacak kapalı mı kalacak, servis ile mi bırakılacak yoksa herkez kendisi mi alacak” bu gibi sorular İskilip Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda görüşüldü.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Değerli hemşerilerim; Keşkek fırıncısı esnafımızla toplantı düzenledik. Koranavirüs önlemleri kapsamında ve İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karar gereği, bu yıl keşkek fırınları sadece evlere servis yapma şartı ile açılacaktır. Koronavirüs salgın riskinden korunmak için bu kararlar alınmıştır” şeklinde paylaşımda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020, 18:10