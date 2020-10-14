Madende hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

FATİH BATTAR

Çomu köyündeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Veli Karaduman dün Beyoğlan köyü, Yama mahallesinde toprağa verildi.

Cenazeye CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Yılmaz Madencilik sahibi Nazif Yılmaz, madenci arkadaşları, köylüler ve çok sayıda İskilipli katıldı. Cenazeye katılan Tahtasız ve Büzkaya Karaduman’ın ailesine ve ocak sahibi Nazif Yılmaz’a başsağlığı dileklerini iletti.

EMEKLİLİĞİNE 1 AY KALMIŞTI

İskilip ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Veli Karaduman ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

50 yaşındaki Karaduman’ın 2 hafta önce çalıştığı kuruma emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi.

Evli ve 4 çocuk babası Karaduman'ın, kendisine traktör aldığı ve emeklilik yaşamında çiftçilik yapmayı planladığı belirtildi.