Öğrencilerini hiç bırakmadı

İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Mehmet Kalaycı, pandemi koşullarında idari izinli sayılmasına rağmen dilekçe vererek görevini sürdürdü.

Pandemi döneminde öğrencilerinden ayrılamayan ve derslerine devam eden öğretmenlerimizden biri olan Kalaycı’nın, öğrencilerinin ve mesai arkadaşlarının gönlünde taht kurduğu belirtildi.

Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle derslerine devam ederek mesleğine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyan Kalaycı’ya okul idaresi de teşekkürlerini iletti.

Okul idaresinden yapılan açıklamada, “Salgın döneminde Milli Eğitim Bakanlığı kronik hastalığı bulunan ve 60 yaş üstü risk grubunda olan öğretmenlerin de sağlığını düşünerek idari izinli sayılacağını bildirdi. Tam da bu noktada eğitimin bir gönül işi olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatan eğitim ordusunun fedakâr öğretmenleri ortaya çıktı ve her ne olursa olsun öğrencilerinden ayrılamayacaklarını yüz yüze ya da uzaktan derslerine devam edeceklerini bildirdiler. Böyle öğretmenlerimiz olduğu sürece eğitimin aksamadan devam edeceğine inanıyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz.” denildi.