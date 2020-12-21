2 mahalle 10 gün karantinaya alındı!

FATİH BATTAR

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza ve Pelitçik köylerinde iki mahalle 10 gün karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile Pelitcik Köyü Çartlaklar Mahallesi ve Hacıhamza Köyü Obruk Mevkii'nde yapılan Filyasyon,denetim,anonslar ve diğer tüm uyarılara rağmen vaka sayılarındaki artış nedeniyle 10 gün karantiya alındığı duyuruldu.

Karantina altına alınan yerleşim yerlerine giriş-çıkışlar kolluk kuvvetlerince sağlanırken, karantina süresince evlerden birbirlerine geçiş yasaklandı.

Mahalle halkının sadece acil ihtiyaçlar karşılanması suretiyle evlerinden dışarı çıkabilmelerine izin verilirken, karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 22:24