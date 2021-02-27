21. yüzyılda elektrik sorunu ile boğuşuyorlar

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Kavakçayı Köyü Sakızçayı Mahallesi, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda elektrik sorunu ile boğuşuyor.

Sakızçayı Mahallesi, heyelan riski nedeniyle devlet tarafından D-100 karayolu kenarında bulunan Kavakçayı Köyü’nün yanına taşınmıştı. Yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşayan mahalle sakinlerinin bu mutluluğu ise kısa sürdü.

17 hanelik mahallenin tek sorunu kaldı o da elektrik. 1 yıldır elektriksiz yaşayan mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Yetkili mercilere defalarca kez başvurmalarına rağmen 1 yıldır elektrik sorunu çözülemeyen mahalle sakinlerinin artık sabır taşı ise çatladı.

Yaşlı ve insülin hastaları gibi çok sayıda hastanın elektrik yokluğundan mağdur edildiğini vurgulayan mahalle sakinleri, “Sosyal devlet anlayışı gereği devletimizden bir an önce bu konuya el atmasını bekliyoruz” dediler.



Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 15:19