Çorum'da traktör yine can aldı!

Çorum'da devrilen traktörün altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi.

Traktör kazalarında Türkiye'de 11.sırada yer alan Çorum'da bugün yine kazada 1 kişi devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay bugün Gökçedoğan Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarlasına giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören köy sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Talihsiz adamın cenazesi otopsi için Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 20:40