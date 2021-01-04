Kargı Belediyesi organik un üretecek

Kargı Belediyesi, organik un üretimi için çalışmalara başladı.

Yıllar önce ilçenin Çayır mevkiinde un üretiminde kullanılan taş değirmen, Kargı Belediyesi tarafından tekrar canlandırılacak.

Değirmen yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, “Çok eski yıllarda ilçemiz Çayır mevkiinde bulunan taş değirmende, halkımız kendi ununu üretmiş. Biz de tarihimizi canlandırarak, kendi organik unumuzu aynı yerde üretmek istedik.Taş değirmen ile ilgili yapım ve üretim hakkında bilgi edinme çalışmalarımıza başlayarak, kısa zaman içinde organik unumuzu taş değirmenimizde üreteceğiz. Şu an profesyonel ustalarımız eşliğinde değirmen yapım çalışmalarımız başladı ve kısa sürede faaliyete geçecek. Yapım çalışmalarının ardından kendi organik unumuzu üreteceğiz ve ayrıca vatandaşımız da buğdayını getirerek değirmende öğütebilecek. Hayırlı olsun." dedi.