Polislerden doğum günü sürprizi

Kargı ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun doğum gününü polis ekipleri kutladı.

Oğlu Muhammed Görkem Erolan'ın polisleri çok sevdiğini bilen ve polislerle işbirliği yapan anne, Görkem’e güzel bir doğum günü hediyesi verdi.

Ailenin evine gelen polisler, doğum günü pastasını ve hediyelerini Muhammed Görkem Erolan'a verdiler. Pastasının mumlarını polis memurları ile üfleyen küçük çocuğun annesi, çok mutlu olduklarını ifade ederek, polis ekiplerine teşekkür etti. (Kargı-İbrahim Efe)





Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 15:21