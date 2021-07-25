Şampiyona Kargı’da görkemli karşılama

Dünya Yıldızlar Dünya Şampiyonu Kargı’lı Rıfat Eren Gıdak'a Kargı’da coşkulu karşılama ve ödül töreni düzenlendi.

Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonasında 92 kiloda Dünya Şampiyonu olan Kargılı Rıfat Eden Gıdak'a memleketinde kutlama töreni yapıldı.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, şampiyon Gıdak ve ailesini makamında ağırladı. Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonasında 92 kiloda Dünya Şampiyonu olan Rıfat Eden Gıdak'ı tebrik ederek, altın hediye taktı.

Başkan Şen şampiyonun ailesinide kutlayarak, " vatanımıza ve milletimize hayırlı olan ve bizlere gurur yaşatan böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için emeği geçen herkese teşekkür ederiz " dedi.

Şen; " Pehlivanlar ve şampiyon diyarı ilçemiz bir şampiyon daha kazandı.Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonasında 92 kiloda Dünya Şampiyonu olan Kargılı Rıfat Eden Gıdak kardeşimizi bizlere bu gururu yaşattığı için tebrik ediyoruz.Ayrıca ilçemiz güreş antrenörü Kazım Karabıyık'a da güreşe verdiği destekler için ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu

Bu törenin ardından Dünya Şampiyonu Rıfat Eren Gıdak beraberinde Belediye Başkanı Zeki Şen ile birlikte Kaymakam Abdulhamid Uyar’ı ziyaret ettiler. Uyar, Dünya Şampiyonu güreşçiyi kutladı ve onun bu başarısı ile gurur duyduklarını belirterek bunun devam etmesi dileğinde bulundu.