Üretimi durdurma kararı aldılar

Orman kaynaklarının zenginliği ile bilinen ve Amasya bölgesinde üretimde ilk sıralarda yer alan Kargı'da orman köylüleri üretimi durdurdu.

Orman kooperatiflerinin başkanları, muhtarlar ve üretim yapan köylüler bir araya gelerek yaptıkları toplantıda fikir birliğine vardı.

Yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında, başta benzin, mazot olmak üzere tüm her şeye zam gelmesi karşısında üretim maliyetlerinin çok arttığı, üretim karşılığında belirlenen fiyatların ise maliyetleri kurtarmayıp zarar edildiği belirtilerek alımsm ortak karar doğrultusunda üretimin durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Kargı'da ana geçim kaynaklarından birisi olan orman üretiminin durmasının ilçenin ekonomik durumuna da büyük zarar vereceği ifade ediliyor.