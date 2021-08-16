Bu kapının arkasında ne var?

FATİH BATTAR

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan ve Milat'tan Önce 2. yüzyıl Hellenistik dönemi, komutan İkezios'a ait olduğu belirlenen Kapılıkaya Anıt Mezarı gizemini koruyor.

Çorum’da bu kapı ile ilgili çeşitli rivayetler dönerken, kapının arkasında ne olduğunu tam olarak kimse bilmiyor.

Biz de ‘gizemli kapı’ olarak bilinen Kapılıkaya ile ilgili rivayetleri Laçin halkına sorduk. Bu kapı ile ilgili dönen en çok hikaye altın olduğu iddiları. Bu iddia yıllarca dillendirilirdi. Hatta define avcıları kapıyı açmak için dinamit patlattıkları bile söyleniyor. Haliyle kapı defincilerin talanına uğradı. Kapı 2010 yılında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından restore edilerek yeniden turizme kazandırıldı.

2 KİŞİ KAYBOLDU İDDİASI!

Kapı ile ilgili ikinci rivayet ise kapının Amasya’da sona erdiği iddiası. Laçin’den bu kapıdan giren bir kişinin Amasya’dan çıktığı söyleniyor. Yine bir diğer rivayete göre 2 kişinin mağranın içinde define ararken kaybolduğu ve bir daha haber alınamadığı söyleniyor.

Tabi iddiaları bazı köy sakinleri yalanlarken, özellikle yaşca büyük vatandaşlar rivayetlerin bazılarının doğru olduğunu söylüyor.

İlginç olduğu kadar ürkütücü gizemi ile de merak uyandıran Kapılıkaya, her geçen gün vatandaşların daha da ilgisini çekmeye devam ediyor.

GİZEMLİ KAPI HAKKINDA

Çorum'un yaklaşık 27 kilometre kuzeyinde, Kırkdilim mevkiinde oldukça sarp, kayalık ve akarsu tarafından yarılmış derin vadilerin oluşturduğu engebeli arazi üzerinde, kuzeye doğru uzanan bir kaya blokunun burun kısmının kuzey-batı köşesinde bulunan Kapılıkaya Anıtsal Mezarı, Mezar konumu ve ilginç yapısı ile görenleri hayrete düşürüyor. Mezar odasının kapısı üzerinde 'İkezio' yazısı okunuyor. Mezar odası kare planlı olup girişin sağ ve solunda oyulmuş ölü şekilleri bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 23:18