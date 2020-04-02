Çorum’da bir köy daha karantinaya alındı!

FATİH BATTAR
Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyü İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı kararla 14 gün karantinaya alındı.
Laçin Kayamakam Vekili Emine Karataş başkanlığında toplanan İlçe Hıfzısıhha Kurulu 4 maddelik karar aldı.
Alınan karar doğrulsutunda ilçeye bağlı Çamlıpınar köyü 14 gün boyunca karantina alınmasına karar verildi. Karantinaya alınan köye giriş ve çıkışlar kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacak.
Çorum’da Çamlıpınar köyü ile birlikte karantinaya alınan köy sayısı 3’e yükseldi.Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 17:08