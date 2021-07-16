Kırkdilim'de korkutan heyelan

FATİH BATTAR

Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan Kırkdilim geçidinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgilere çalışmalar sırasında T1 tünelinin çıkışında heyelan meydana geldi.

Heyelan tehlikesi daha önce fark edildiği ve önlem alındığı için herhangi bir can kaybı olmazken, yamaçtan kopan kaya ve toprak servis yoluna döküldü.

Heyelanın ardından Ankara’dan Karayolları Müdürlüğü’nden gelen ekipler yerinde inceleme yaptı. Ekipler heyelanın olduğu bölgede yaptığı incelemenin ardından bir rapor oluşturdu.

Hazırlanan rapor doğrultusunda çalışmalar yeniden başlayacak. Heyelan nedeniyle oluşan zararın ise All Risks sigortasından karşılanacağı öğrenildi.

Daha önce de sık sık heyelanın yaşandığı bölgede ekiplerin önceden önlem alması nedeniyle oluşabilecek bir facia ucuz atlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 19:32