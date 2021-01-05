Laçin Belediyesi’nin projesine onay

FATİH AKBAŞ

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı’nın çağrısı üzerine harekete geçerek proje hazırlayan Laçin Belediyesi’nin 89 bin 250 dolarlık hibe hakkı kesinleşti. Çok sayıda belediyenin proje sunduğu hibe programına, 6. sıradan giren Laçin Belediyesi, Kadınlar Mesleki Eğitim Merkezi yapacak.

Projenin hazırlanmasının ardından Laçin’e gelen Japon heyet incelemelerde bulunmuştu. Heyetin ön incelemesinden sonra ise hibe desteği kesinleşti.

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı Kapsamında Türkiye çapında başvuru yapan 1000’e yakın proje içerisinde 20 projenin ön değerlendirilmesi yapılırken kabul edilen 10 projesinin arasında Laçin Belediyesi’nin projesi 6. sırada yer almıştı.

Japonya Dostluk Grubu Başkanlığı, TBMM Dış İlişkiler Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı birebir görüşmelerle bu projenin onaylanmasında büyük çaba gösteren Milletvekili Oğuzhan Kaya projenin amacının, İlçedeki kadınların mesleki eğitimlerini geliştirmek, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak, kadınların kooperatifleşmesini sağlayarak ürünlerini kolayca pazarlayabileceği ortam hazırlamak olduğunu söyledi.

İki dönümlük alana kurulacak merkezin, ilçe kadınları açısından büyük bir kazanım olacağına inandıklarını vurgulayan Milletvekili Kaya, Laçin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün ortak olduğu projede yiyecek içecek atölyesi, el sanatları atölyesi, giyim atölyesi, tarım ve hayvancılık atölyesinin yer alacağını aktardı.

Kaya, projenin onaylanmasında emekleri ve desteklerini esirgemeyen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Japonya Dostluk Grubu Başkanı Yılmaz Tunç’a teşekkür etti.