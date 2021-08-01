‘Saklı Cennet’ ziyaretçi akınına uğruyor

FATİH BATTAR

Laçin’de bulunan, sahip olduğu doğa manzarası ve güzelliği ile ’saklı cennet’ olarak bilinen Yeşil Göl ziyaretçi akınına uğruyor.

Yaklaşık 1 milyon 270 bin lira bir bedelle bu yıl turizme kazandırılan Yeşil Göl, Çorum dışından çevre illerden de gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muhteşem doğasıyla ve manzaralarıyla görenleri büyüleyen Yeşil Göl, 1 Haziran’da başlayan normalleşmenin ardından piknikçilerin ve doğa severlerin yeni adresi oldu.

Aynı zamanda gençlerin kamp yeri de olarak kullandığı Yeşil Göl, ilk kez gelenlerde büyük etki yapıyor.

Gölün etrafına yapılan restoran, kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları ile ziyaretçiler gün boyu aileleri ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Orman içerisinde ve göl kenarında yer alan yakınlarında doğal şelalesi bulunan, doğa sporlarının ve kamp faaliyetlerinin yapılabileceği bir yer olan Yeşil Göl’e ziyaretçiler hayran kalarak, günün sonunda bir kere daha gelmek için can atıyor.

Ailesi ile birlikte haftasonu piknik yapmak için Yeşil Göl’e gelen bir vatandaş, buraya hayran kaldığını söyledi.

Yeşil Göl’e ilk defa geldiğini belirten vatandaş; “Buranın turizme kazandırılacağı haberlerini duymuştum. Haberlerde proje fotoğraflarını görünce heyecanlandım. Güzel bir yer olacağını ümit ediyordum. Pandemiden dolayı bir türlü gelmek nasip olmadı. Kısmet bugüneymiş. Muhteşem bir manzarası var. Gerçekten saklı bir cennet gibi. Restoran, oyun alanları, iskele, ördekler, doğa hepsi bir arada. İnsan daha başka ne ister. Ailemle birlikte güzel bir vakit geçirdik. Çocuklarımız da çok beğendi. Hem oyun oynadılar hem doğanın tadını çıkardılar. Pandemide onlarda baya sıkılmışlardı. Sıklık ve Çatak Tabit Parkı’ndan sonra Yeşil Göl’ün de turizme kazandırılması çok iyi olmuş. Amasya, Yozgat, Tokat, Samsun gibi çevre illerden de vatandaşların buraya geldiğini duyduk. Çorum için gerçekten iyi bir yatırım olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah bir daha gelmek nasip olur.” dedi

YEŞİL GÖL HAKKINDA

2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) sunulan ’Yeşil Göl’ başlıklı proje, OKA tarafından onaylanarak 28 Nisan’da 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edilmiş, proje bütçesinin 605 bin tutarındaki bölümü OKA, kalan kısmı ise Çorum İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmişti. Sözleşmenin imzalanmasının ardından projenin hayata geçirilmesi için yüklenici firma çalışmalarına başlamış ve bu yıl tamamlanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 19:02