İsimleri Mars’a gidecek

Mecitözü İmam Hatip Ortaokulu Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü öğrencileri NASA’nın 2020’de Mars’a göndereceği Rover uzay aracı ile ilgili projeye dahil oldu.

NASA, Kızıl Gezegen'le ilgili çalışmalarına hız verirken, 2020'de Mars'a göndereceği Rover uzay aracı için de ilginç bir proje başlattı. Uzay meraklılarını da projeye dahil etmek isteyen NASA, 'İsmini Mars'a Gönder' adlı bir kampanyaya imza attı. Proje sosyal medyada büyük ilgi çekerken, 23 Mayıs itibariyle dünya çapında 1.689.454 kişi adını Mars'a göndermek için projeye katıldı.

Sitede projeye en çok ilgi gösteren ülkeler de listelenirken, Türkiye üçüncü sırada yer aldı. İlk sırada ise ABD ve Hindistan var. Haziran 2020'de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021'de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.

Öğrencilerinin uzayla ilgili meraklarını artırıp bu tür konularda araştırma yaparak bilgilerini artırmayı planlayan Mecitözü İmam Hatip Ortaokulu’ndan yapılan açıklamada, “Bu tür projeler öğrencilerde araştırma, merak ve sorgulama gibi yetilerinin gelişmesi sağlıyor. Öğrencilerimiz dünyadaki ve uzaydaki bilimsel güncel gelişmeleri takip eden bireyler haline getirip bilimin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu kavratmaya çalışıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)