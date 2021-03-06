Mecitözü Belediyesi 14 işçi alacak

Mecitözü Belediyesi, yol yapım ve bakım çalışmaları, park ve bahçe, inşaat ve çevre temizliğine geçici 14 işçi alımı yapacak.

4 Mart'ta başlayan başvurular 13 Mart'ta sona erecek. Mülakat ise 23 Mart'ta Mecitözü Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2-Medeni Haklarını kullanma Ehliyetine Sahip Olmak

3-Emeklilik hakkını elde etmemiş olmak

4-Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak

5-Türk ceza kanunun 53 maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya fazla

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

mahkûm olmamak

6-Görevin Özelliğine Göre Eğitim, Yaş, Tecrübe gibi özel şartları taşıma

7- En az İlkokul mezunu ve cinsiyeti erkek olmak

8- Mecitözünde İkamet Etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Son altı ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf

3-Adli Sicil Belgesi

4-Diploma Fotokopisi

5-İkametgah Belgesi

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 23:36