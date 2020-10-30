Sorkoğlan köyünde kaçak içki operasyonu

Çorum'da jandarma ekiplerince 842 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Mecitözü ilçesine bağlı Sorkoğlan köyünde sahte içki ürettikleri belirlenen şüphelinin evleri ve eklentilerindeki aramada, sahte 750 litre şarap ve 92 litre rakı ile 10 kilogram anason ele geçirildi. Sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine de el konuldu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.