1 aylık maaşını bağışladı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu milli seferberlik kampanyana 1 aylık maaşı ile destek oldu.

1 aylık maaşını bağışladı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu milli seferberlik kampanyana 1 aylık maaşı ile destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı milli seferberlik kampanyasına Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da katıldı. 

Yıldırım; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışcısı olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 aylık maaşım ile ben de katılıyorum. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile atlatacağız gün birlik olma günü.
1 aylık maaşımı ilçe halkımın bir yarasına merhem olsun ve kardeşlerimin ihtiyaçlarına destek olsun düşüncesiyle Oğuzlar Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na Bağışladım. Tüm duyarlı hemşehrilerimin de bu kampanyaya destek olmasını bekliyorum." dedi


 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Greyder üreteme ara verdi
Greyder üreteme ara verdi
  1. GÜNCEL