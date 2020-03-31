1 aylık maaşını bağışladı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu milli seferberlik kampanyana 1 aylık maaşı ile destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı milli seferberlik kampanyasına Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da katıldı.

Yıldırım; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışcısı olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 aylık maaşım ile ben de katılıyorum. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile atlatacağız gün birlik olma günü.

1 aylık maaşımı ilçe halkımın bir yarasına merhem olsun ve kardeşlerimin ihtiyaçlarına destek olsun düşüncesiyle Oğuzlar Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na Bağışladım. Tüm duyarlı hemşehrilerimin de bu kampanyaya destek olmasını bekliyorum." dedi



