Baharın gelişini Oğuzlar’ın mavilik ve yeşilliklerinde karşıladılar

Hitit Dağcılık Kulübü (HİDAK), 21 Mart Nevruz Bayramı'nda gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü ile baharın gelişini Oğuzlar’da karşıladı.

Çorum’da Gürkan Yağmur tarafından kurulup gönüllülerin destekleri ile Çorum'un güzelliklerini tanıtmaya yönelik olarak faaliyet gösteren Hitit Dağcılık Kulübü, 21 Mart'ta Oğuzlar’a düzenlediği doğa yürüyüşü ile ilçenin güzelliklerini ve baharın gelişini objektiflerine yansıttı.

Yürüyüş ile ilgili bilgi veren HİDAK Başkanı Gürkan Yağmur, “Yeşille mavinin buluştuğu Oğuzlar’da baharın gelişi eşsiz görüntülere sahne oluyor. İlçe merkezinden Asarçay Mahallesine oradan da Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesislerine yaptığımız yaklaşık 10 km’lik yürüyüş esnasında Oğuzlar’ın keşfedilmemiş güzelliklerine şahit olduk. Doğası, dokusunu yitirmemiş eski evleri yayla yollarının güzellikleri ve Obruk Barajı’nın manzarası eşliğinde yaptığımız yürüyüş esnasında baraj üzerine çöken sis de büyülü bir hava katıyordu. Bu güzelliklere şahit olmak için herkesin Oğuzlar’a gitmesini tavsiye ederiz, Oğuzlar’da bahar mevsimi de bir başka güzel...” dedi.



