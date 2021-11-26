Darbeci ismi silindi, hayırsever ismi yaşayacak

EROL TAŞKAN

28 Şubat Darbecisi suçundan rütbesi sökülen Orgeneral Ahmet Çörekçi’nin ismi Osmancık’ta bulunan okuldan kaldırılırken, Oğuzlar Çeşme Mahallesi’ndeki bir sokağa ismi verilen Ahmet Çörekçi’nin ilçeye hastane bağışlayan bir hayırsevere ait olduğu ortaya çıktı.

1996 yılında Ahmet Çörekçi isimli hayırsever, Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi yapılması için arazisini devlete hibe etmiş. Aynı yıl dönemin Belediye Başkanı Mehmet Akkuş da ilçeye bu önemli bağışı yapan hayırseverin isminin yaşatılması için ismini, Gölbaşı Mahallesi’ndeki bir sokağa verdiği öğrenildi.

2006 yılında vefat eden hayırsever Ahmet Çörekçi’nin isminin, darbeciliği kesinleşen eski paşa Ahmet Çörekçi’yle alakası olmadığı belirtilirken, bazı haber kaynaklarında isim benzerliği nedeniyle Oğuzlar’da bulunan Ahmet Çörekçi Sokağı isminin değiştirildiği ya da değiştirilmesi gerektiği yönündeki yanlışlık ortaya çıktı.

Darbecinin ismini taşıyan levhalar birer birer değiştirilirken, Oğuzlar’a çok önemli bir hayırda bulunan hayırsever Ahmet Çörekçi’nin ismi yaşatılmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021, 17:48