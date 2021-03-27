Eski belediye başkanı vefat etti

FATİH BATTAR

Oğuzlar eski Belediye Başkanı Mehmet Akkuş (76) vefat etti.

15 gündür rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Akkuş, bugün Oğuzlar'daki evinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.

1994-1999 yılları arasında Oğuzlar Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Akkuş, Oğuzlar halkı tarafından çok sevilmiş ve takdir edilen işlere imza atmıştı.

Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Oğuzlar İlçe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 18:06