‘İşçilerimiz başımızın tacı’

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

Oğuzlar Belediyesi olarak her daim işçinin emeğinin değerini bilip o doğrultuda işçi dostu bir belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeyi düstur edindiklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İşçinin alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını verin' diyen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ümmeti olarak O'nun yolundan giderek işçilerimizin emeklerini her daim başımızın tacı yaptık. Bu doğrultuda göreve gelir gelmez işçilerin ödenmemiş ikramiyelerini ödedik, her bayram öncesi onlarla Altınkoz Sosyal Tesislerimizde bir araya gelip bayram öncesi ikramiye ödedik. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bu sene 1 Mayıs’ta bir araya gelememenin burukluğunu yaşıyor olsak da sağlıklı günlerde bir araya gelecek olmanın özlemi ve heyecanı ile bugünleri geçiriyoruz. Tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı gönülden kutluyorum." dedi. (Haber Merkezi)