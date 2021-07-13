Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda mevcut Başkan İbrahim Kabalak, güven tazeledi.

100. Yıl Atatürk Parkı'nda düzenlenen Genel Kurula; Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yöneticileri, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanları ile çok sayıda Oğuzlarlı kooperatif üyesi esnaf katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Divan Başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek'in yaptığı Genel Kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gelir gider bilançolarının ibrasının ardından seçime geçildi. Tek liste halinde yapılan seçim sonucunda mevcut Başkan İbrahim Kabalak tekrar Kooperatif Başkanlığına seçilerek, güven tazeledi.

Genel Kurul sonunda bir teşekkür konuşması yapan İbrahim Kabalak, davetlilere ve kooperatif üyelerine teşekkür ederek, "Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Siz değerli Oğuzlar ilçemizin esnaf ve sanatkarlarına hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duydum. Genel Kurulumuzun önce ilçemiz esnaf ve sanatkarlarına sonrada ülkemize hayırlar getirmesini dilerim" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021, 17:42