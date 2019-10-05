Oğuzlar'da Ceviz Festivali coşkusu



Oğuzlar 'da 17. Geleneksel Ceviz Festivali Kültür ve Sanat Etkinlikleri 1. gününde büyük bir coşku ile gerçekleşti.

Oğuzlar Ceviz Festivalinin 1. günü etkinlikleri kapsamında; 100. Yıl Atatürk Parkında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, festival ateşi yakılarak Milletvekili Oğuzhan Kaya, Oğuzlar Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, AK Parti İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, kurumların idari amirleri, siyasi parti temsilcileri,STK 'lar, Oğuzlar halkının katılımıyla bando eşliğinde kortej yürüyüşünün akabinde festival alanınına geçildi.

Festival alanında kadın/erkek, genç/yaşlı 7'den 70'e herkesin katıldığı etkinliklerde Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım açılış konuşmaları yaptı. Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım konuşmasında;

"Anadolu'nun Saklı Cenneti Ceviz Diyarı Oğuzlarımızın Adıyla Özdeşleşen Oğuzlar77 Cevizimizin Tanıtımı amacıyla gelenekselleşen, İlçemizin kültürel yapısından, ekonomik yapısına, doğal güzelliklerine kadar her alanda potansiyelini yükseltmek amacıyla her geçen yıl bir önceki yıldan daha coşkulu bir şekilde geçen geleneksel Ceviz Festivalimiz bu yıl her zamankinden daha farklı bir kimlikle karşınızda. İlçemizin Adıyla özdeşleşip dünya çapında marka haline gelmiş lezzeti ve kalori değerleri ile farkını hissettiren Oğuzlar77 Cevizimizin tanıtımından yola çıkarak tarımdan turizme her alanda ilçemizin kabuğunu kırması için; farklılaştırılmış ürün zinciri, bacasız sanayi turizmde su ve doğa sporları, Yamaç paraşütü gibi sportif etkinliklerle Çocuk eğlenceleri ile ilçemizin çocuklarının gönüllerince eğlenebileceği, doğa yürüyüşü ile ilçemizin doğal güzelliklerinin farkına varılacağı, yamaç paraşütü ile gökyüzünde renk cümbüşü yaratacak olan sporcularımız tarafından Oğuzlar semalarından Obruk Barajımızın güzelliklerinin sergileneceği dolu dolu ve keyifli bir festival ile karşınızdayız.

7'den 70'e her kesime hitap eden bir Oğuzlar oluşturmanın gayreti ile hizmet etmenin gayesindeyiz. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim; diyen Yunus Emre gibi bütün gönüllere hitap eden, her kesimi kucaklayan bir hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Yaptığımız hizmetler gibi festivalimiz de tüm gönüllere hitap etmek için kadın- erkek, genç – yaşlı her kesime hitap ediyor. Tüm misafirlerimiz, tüm dostlarımız gönlümüze hoş geldiniz, gönlünüze hoş bulduk.

Bugün burada, bu samimi ortamda festivalimize katılan ve katılamayarak güzel temennilerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bu festival coşkusu ile baş başa bırakırken festivalin hazırlanmasında gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm arkadaşlarıma, festivale hiçbir karşılık beklemeden katkıda bulunan ilçe halkımıza da ayrıca teşekkür ediyor, hep birlikte keyif dolu bir zaman geçirmek temennisiyle tekrar hoşgeldiniz diyor sevgi ve selamlarımı sunuyorum"dedi.



Oğuzlar halkının yoğun ilgi gösterdiği festivalde cevizler yarıştı.

Çocuk oyunları ve animasyonlar, halk oyunları, bando gösterisi, çocuk tiyatrosu,sihirbaz gösterisi, Aylin Dinçer konseri, Ali Somun konseri eşliğinde Oğuzlar halkı gönüllerince eğlendi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl teşkilatı, STK'lar ve oda temsilcilerinin de yoğun katılım gösterdiği festivalde gelen misafirlere Oğuzların adıyla özdeşleşen Oğuzlar77 cevizi ve cevizden üretilen yiyecekler ikram edildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2019, 14:14