Oğuzlar'da kura heyacanı

Oğuzlar’da TOKİ tarafından inşaa edilecek konutlar 7 Mayıs’ta sahiplerini bulacak.

TOKİ tarafından Oğuzlar’da inşaa edilecek konutlar için ”Hak Sahipliği Belirleme Kurası” 07 Mayıs 2020 tarihinde saat 10:00’da Noter huzurunda çekilecekr. Çekiliş, TOKİ ‘nin facebook, twitter ve youtube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

İlçede yapılacak TOKİ Konutları ile ilgili bilgilendirmede bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan '100 bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında İlçemizde de yapılacak sosyal konutlar için 7 Mayısta saat :10.00'da çekiliş yapılacaktır. İlçemizin TOKİ’ye kavuşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ ya, AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Ali Ekmekçi’ye teşekkür eder, TOKİ ‘nin ilçemize hayırlı olmasını dilerim." dedi.