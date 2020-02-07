Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Oğuzlar'a 110 adet çöp konteynerı hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kasım ayında Çorum’a gerçekleştirdiği ziyaretler ve toplantılar sırasında belediye başkanları ile yaptığı istişare toplantısında Oğuzlar ilçesinin talepleri arasında yer alan çöp konteynerları İlçe’ye geldi.

İlçeye hibe edilen çöp konteynerlarının Oğuzlar’a hayırlı olmasını dileyen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “ İlçemizin daha temiz bir ortama kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen 110 adet konteynerdan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza teşekkür ederim. Oğuzlarımıza hayırlı olsun” dedi.