Oğuzlar’da renkli karşılama

Obruk Barajı, muhteşem yaylaları ile doğa harikası Oğuzlar, gelen misafirlerini Oğuzlar Belediyesi tarafından yaptırılan rengârenk ‘OĞUZLAR, Ceviz Diyarı İlçemize Hoşgeldiniz’ yazısıyla karşılıyor.

Oğuzlar ilçe girişine yerleştirilen ve Obruk Barajı’nın eşsiz manzarasını arkasına alan yazı önünde fotoğraf çektiren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemize gelen misafirlerimizin ilçemiz adına bir anı bırakması için böyle bir görsel hazırlamayı düşündük. Misafirlerimiz ilçemize geldiklerinde burada çekindikleri fotoğrafları sosyal medyada Oğuzlar Altınkoz hesaplarımızı etiketleyerek paylaşıp Oğuzlar’ımızın bilinirliğine katkı sağlar, Çorum’umuzun saklı cenneti Oğuzlar’ımıza daha çok kişinin gelmesine vesile olurlarsa seviniriz.” dedi.