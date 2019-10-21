Protokol eşleri Oğuzlar’da

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Oğuzlar ilçesini ziyaret etti.

Çiftçi’ye ziyaretinde Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’in eşi Azize Figen Erdinç, Vali Yardımcısı Tamer Orhan'ın eşi Gülşen Orhan, Boğazkale, Mecitözü, Ortaköy, Laçin, Sungurlu ilçe kaymakamlarının eşleri, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu’nun eşi Yasemin Uzunoğlu ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın eşi Sibel Yıldırım eşlik etti.



İlk olarak Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi (HEM)’nde açılan kursları ziyaret eden Azime Çiftçi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve kursiyerlerden üretilen ürünler hakkında bilgiler aldı. HEM ziyaretinde İlçe Müftülüğüne bağlı faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu çocukların eğitim aldığı kreşi de ziyaret eden Çiftçi, çocukların eğitimleri hakkında bilgi aldıktan sonra onlarla tek tek ilgilendi.

Halk Eğitim Merkezi ziyareti sonrasında Oğuzlar Entegre İlçe Hastanesi Diyaliz Merkezinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Azime Çiftçi, ilçe ziyareti kapsamında şehit ailesi ve dar gelirli aileleri de ziyaret eden Çiftçi ve protokol eşleri, ailelerle bir süre sohbet ederek talep ve sorunlarını dinlediler.



Çiftçi ve protokol eşleri, Oğuzlar Belediyesi tarafından işletilen Altınkoz Tesislerini de ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.