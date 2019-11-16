Yıldırım Asarçayı'nda halkla buluştu

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı Asarçayı Mahallesi’nde halkla biraraya gelip istişarede bulundu.

Her zaman halk ile iç içe olup sorunları, yapılacak çalışmaları yerinde inceleyen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım,Asarçayı Mahallesinde vatandaşlarla biraraya geldi. Cuma namazı sonrası ilçe halkı ile sohbet eden Yıldırım ardından mahallede yapılan çalışmaları inceleyip parke taşı çalışması yapılacak yollar hakkında mahalle halkına bilgi verdi. Gönül belediyeciliği ile hizmet edip her zaman halkın içinde olduğunu belirten Yıldırım şu açıklamalarda bulundu; ”Her cuma bir mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle sohbet edip, sorunlarını ve taleplerini dinleyip istişare içinde İlçemiz için en iyi hizmeti sunmanın gayreti ile çalışıyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde görüp halkımıza da şeffaf belediyecilik anlayışı gereği bu çalışmaların bilgisini veriyoruz. “ dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2019, 12:33