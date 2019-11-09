Yıldırım'dan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu'na ziyaret



Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu'na ziyarette bulundu.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, yönetimi İstanbul'da yer alan Çorumlu hemşehrimiz Metin Akkuş 'un başkanlığını yürüttüğü Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu' na ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Yıldırım; "Dünyanın dört bir yanında yer alan Çorumlu hemşehrilerimizin birliği ve dayanışması için kurulup 'Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz' düşüncesinden hareketle faaliyet gösteren federasyonumuzun hayırlı olmasını dilerim. Federasyon bünyesinde beni de yüksek istişare danışma kurulu üyesi olarak onurlandırdıkları için Federasyon Başkanımız Metin Akkuş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim." dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 18:15