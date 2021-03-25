Mahsur kalan öğretmenin imdadına yetiştiler

FATİH BATTAR

Karlı yolda mahsur kalan öğretmenin imdadına belediye ekipleri yetişti.

Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Esentepe köyünün öğretmeni, okula giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Ortaköy Belediyesi’ni arayarak yardım isteyen öğretmenin imdadına belediye ekipleri yetişti. Belediye ekipleri yolda mahsur kalan öğretmene ulaşarak okuluna kadar bıraktı.

Soğuk ve karlı havada zor saatler geçieren öğretmen, yardımına yetişen belediye ekiplerine ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir'e teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 12:44