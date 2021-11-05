Ortaköy Kaymakamlığından evlenen çiftlere çeyiz desteği

Çorum'un Ortaköy Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Mutlu Yuvalar Umutlu Yarınlar" Projesi kapsamında yeni evlenen ihtiyaç sahibi çiftlere 26 parça üründen oluşan çeyiz seti hediye ediliyor.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında ilk çeyiz paketi, kısa süre önce evlenen Özlem ve Nevruz Uysal çiftçine hediye edildi.

Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun eşi Nesrin Mutlu, Uysal ailesini evlerinde ziyaret ederek, elektrikli küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünlerinden oluşan çeyiz paketini teslim etti.

Açıklamada, ailenin toplumun en önemli kurumu olduğunun altı çizilerek, "Bu güzel ve özel kurumu kurmak isteyen dar gelirli vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak, mutluluklarına ortak olmak, aileye destek vermek amacıyla yeni kurulacak yuvalarına 26 kalemden oluşan çeyiz paketi hediyesi yardımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.