Ortaköy sokaklarına kadın eli değdi

RECEP MEBET

Ortaköy Belediyesi’nin ilçede sürdürdüğü altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye ekiplerinin ilçe merkezinde gerçekleştirdiği çalışmalar, soğuk havaya rağmen aralıksız sürüyor.

İlçe halkının memnuniyetini kazanan çalışmalarda, kadınlardan oluşan bir ekip de görev yapıyor. Daha önce Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Ortaköy Belediyesi’nde geçici süreyle istihdam edilen kadınlar, kilit taşı döşeme işindeki yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Personel yetersizliği nedeniyle hizmetlerini aksatmak istemeyen Belediye, fedâkarca çalışan kadınlarla yatırımlarını sürdürüyor. Bugüne kadar ilçedeki çok sayıda cadde ve sokak düzenlemesinde görev yapan kadınlarsa, aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

‘HANIM KARDEŞLERİMİZİN ELLERİNE SAĞLIK’

Cebeci Sokak’ta devam eden çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Taner İsbir, “Bizim kar ve soğuktan dolayı çalışmama gibi bir mazeretimiz olamaz. Bu yüzden halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için tüm koşullara rağmen var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“İlçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz” diyen Taner İsbir, çalışmalarda görev alan Belediye personeli ve kadınlardan oluşan ekibi de unutmadı.

Ortaköy halkına vefa borçlu olduklarını anlatan İsbir, “Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle vefa borcumuzu ödemeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda ilçemiz sokaklarında yaptığımız kilit taşı çalışmalarında emekleri geçen hanım kardeşlerimizin de ellerine sağlık” diye konuştu.

VATANDAŞ ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Suyolu Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar, Ortaköy Belediyesi’nin faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiklerini ifade ettiler.

Cebeci Sokak’a açılan yeni çıkmaz sokağın da kilit taşı ile kaplanmasını isteyen vatandaşlar, Belediye Başkanı Taner İsbir başta olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkese şükranlarını ifade ettiler.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 12:04