‘Ortaköy’de turizm patlayacak’

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür ederken ilçenin önümüzdeki yıllarda özellikle turizm alanında bir yanardağ gibi patlayacak potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Şapinuva örenyeri ve İncesu Kanyonu’na yıllar önce iki kez geldiğini belirterek Ortaköy’ün şirin, güzel ve turizm potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu vurgulayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erzen, Belediye Başkanı İsbir’e düzenlenen geziye bizzat katılarak basın mensuplarını bilgilendirmesi ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.

Şapinuva’nın ilimiz açısından da büyük bir önemi olduğunu, kazıların ödeneksizlikten dolayı ağır işlediğini ve daha çok önem verilmesi gerektiğine inandığını belirten Erzen, gezi sonunda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi;“İpek Yolu’na bağlı kral yolu buradadır. Şapinuva Hitit kralının yazlık sarayının olduğu yer. Hattuşa’nın ardından Hititlerle ilgili en çok tablet çıkan bölge burası. Bu bölgenin zamanında geliri çok yüksek. Ticaretten dolayı çok para kazanılıyor. Onun için Hitit kralları da buraya özel önem veriliyor. Burada kurulan günümüzün alışveriş merkezine gelenler numune kabından bakıp istediği ürünü alabiliyor. Bu sistem dünyada gerçekten çok sayılı. Burada 7 bin yıl önce çok büyük ormanlar varmış. Ortaköy’ün nüfusu 2 bin ama burada büyük bir hazine yaşıyor. Belediye Başkanımız Taner İsbir, hem Şapinuva hem de İncesu Kanyonu’nun öneminin farkında ve çok gayret gösteriyor. O nedenle Ortaköy’ün acilen bir otele ihtiyacı var. Almanlar ve Japonlar Hitit tarihine çok önem veriyor. Buraya 7 bin yıllık taşa dokunmak için geliyor. Burası zamanla kıymetlenecek ama temel taşlarını başkanımız ve biz koyacağız. Buranın değeri ileride anlaşılacaktır. Temellerinin atılması bizim dönemimize düşüyor. Burası gerçekten çok değerli bir hazine ama kıymeti anlaşılana kadar vakit var. Bu farklı cennete bizim de üzerimize düşen ne katkı varsa her zaman hazırız. Birlik beraberlik içinde burayı tanıtacağız”

Ortaköy’ün son yıllarda büyük bir değişim gösterdiğini ancak nüfusunun az olması sebebi ile bazı ekonomik zorlukları bulunduğunu vurgulayan Şevket Erzen, “Ortaköy yanardağ gibi patlayacak bir potansiyele sahip. Bizim de bu konuda bazı katkılarımız oluyordu. Bu güzel ilçeyi hakettiği yere getirmek de bize ne görev düşüyorsa üzerimize düşeni yapacağız. Burası ilimizin de bir değeri aynı zamanda. Bizim de birikim yapmamız lazım. İl merkezi ve ilçelerdeki turizm potansiyelini yükseltmemiz lazım ki turlar geldiğinde Çorum’da birkaç gün gün kalabilmelerinin alternatifi olmalıdır. Bir otobüs turist geldi bir hafta kalıp ilçeleri de gezerse ilimiz turizmini geliştirebiliriz. Ortaköy’ün havası da çok güzel. Buraya tekrar gelmekle birlikte hayranlıkla izledim. Hem başkanım hem ilçe başkanım önümüze düşerek gönülden misafir etmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gönülden misafir edilmekten çok mutlu olduk” diye konuştu.

İsbir: ‘Müze istiyoruz’

Çorum’un Ortaköy ilçesinde dünyanın en eski uygarlıklarından olan Hitit Medeniyeti’nin en önemli yerleşim yerinden biri olan Şapinuva’da müze kurulması için Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in mücadelesi devam ediyor.

Ortaköy Belediye Başkanlığı’na seçildiği 2014 yılından beri ilçeye bir müze kurulması için çeşitli girişimlerde bulunan Başkan İsbir, halen açık hava müzesi görünümündeki Şapinuva’dan çıkan eserlerin ilçelerinde sergilenmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

Hititler döneminde hem siyasi hem de coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir noktada yer alan ve önemli bir askeri ve dini merkez olan Şapinuva’nın kendi idari bölgesinde yer alan şehirlerle birlikte oldukça geniş bir alana yayıldığını, iki Fırtına Tanrısı adına ayrı ayrı yapılmış olan iki tapınağı, kraliçe sarayı, ordu komutanlığı, alışveriş merkezi ve belediye teşkilatı gibi önemli kurumlarıyla oldukça teşkilatlı bir şehir görünümünde bulunduğunu anlatan Taner İsbir, ören yerinde 1990 yılında başlayan kazıların devam ettiğini, halen şehrin yüzde 1’lik bölümünün ortaya çıkarıldığını vurguladı.

“ÇIKAN TARİHİ ESERLER İLÇEDE SERGİLENMELİ”

Bölgeden çıkan eserlerin ve bu eserlerden elde edilen bilgilerin bilim dünyasında dikkat çektiğini, bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle belirlenen kurallara göre yapılan kazıların devam ettiğini ve bugüne kadar 5 binin üzerinde çivi yazılı tablet ile parçanın bölgeden çıkarıldığını vurgulayan Başkan İsbir, “Ama maalesef bunları sergileyecek bir müzemiz bulunmuyor. Kazılar halen Hitit Üniversitesi tarafından yürütülüyor. Kazılarda bugüne kadar Hititlere dair Hattuşa’nın ardından Anadolu’da ikinci büyük tablet arşivi buradan çıktı. Bir dönem Hititler’e başkenlik yapan şehrimiz özellikle kral ve kraliçenin yazlık sarayının bulunduğu bir yerde. Ayrıca burası dini yönden kutsal bir yer. Arınma ritüelleri içeren tabletlerden elde edilen bilgilere göre Şapinuva kentine gelenler 7 kaynaktan su içerek, kurban keserek arınıyorlar ve hacı oluyorlar. 9 kilometrekarelik alanda devam eden kazıların bu hızla devam etmesi halinde yüzlerce yıl süreceği öngörülüyor. Buradan çıkan tarihi eserler Çorum ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni doldurdu. Biz de buradan çıkan tarihi eserlerin sergilenebilmesi için Cemal Boyacı Parkı yanında bir yeri tahsis ettik. Bize bir müze yapın dedik. Bunun için 6 yıldır mücadele ediyoruz ve en son olarak Hükümetin bölgesel müzeler yapılması yönünde bir karar aldığını öğrendik.

“BÖLGESEL MÜZE MASADA İYİ, UYGULAMADA TUTMAZ”

Yani her örenyerine kazı yapılan yere müze yapılmayacakmış. Bu masada güzel de uygulamada tutmaz ki. Bugün burayı gezdik ama hiç eser görmediniz. Buradaki eserleri gidip Çorum Müzesi’nde göreceksiniz. Bu memleket nasıl kalkınacak. Birilerinin artık bunları yüksek sesle beyan etmesi gerekiyor. İmkanların turizm bölgeleri için değerlendirilmesi gerekiyor. Antalya, Bodrum, Marmaris kalkınıyor ama dünyanın ilk yazılı anlaşmasının yapıldığı bu topraklar garip kalıyor. Bizim Anadolu insanımızda ulü'l-emre itaat kültürü vardır. Devlet kapısına varır, olmaz derse geri döneriz. Ama Doğunun Güneydoğunun insanı böyle mi. Devlet oraya gider greyderi yakarlar, biz greyderin tekerini öperiz. Onların yolları E-5 Karayolu gibidir. Burada bir şey var. Ya Anadolu insanı bundan silkinip devletten hakkını almalı. Ya da birileri terör bahanesi ile yollarını E-5 yolları gibi yollar yaptırmamalı. Buraların yardım görmesi için ne yapmamız lazım. Biz bu toprakların asli unsurlarıyız, bizim terörle işimiz olmaz.

“HAVAALANI VE HIZLI TRENE İHTİYAÇ VAR”

Bize bu toprakları Gazi Mustafa Atatürk bıraktı. Onun gösterdiği yolda bu toprakların kalkınması lazım. Bu sadece benim meselem değil. Bu konuda herkese görev düşüyor. Basit şeylere takılmadan, birbirimizle didişmeyi bırakarak çabamıza herkesin destek vermesi gerekiyor. Bu topraklara vefa borcumuz vardır. Bu topraklara aidiyet borcumuz var. Bu topraklara karşı sorumluluğumuz var. Havasını soluyoruz, ekmeğini yiyoruz, suyunu içiyoruz. Birbirimizin paçamızdan çekerek biryere gidemeyiz. Bizim havaalanına hızlı trene ihtiyacımız var. Sorumluluk kimdeyse gelin hep birlikte onlara yüklenelim. Bu memlekette sizin dahi önünüzde kardeşlerim olarak görüp bir zati rehberliği yapacak kadar bu topraklara aşığım. Ben bir belediye görevlisi verirdim ama hayır dedim. Biz bu topraklara sevdalıyız. Sizlerden destek bekliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 18:08