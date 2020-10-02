‘Ortaköy’e devlet yatırım yapmalı’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ortaköy ilçesinin turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında atılım yapmak istediğini söyledi.

Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, Aşdağul eski Belediye Başkanı Dursun Uzunca, İl Genel Meclis Üyesi Engin Demir, bazı İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gençlik Kolları yöneticileriyle birlikte Ortaköy ilçesi ve Aşdağul beldesini ziyaret ederek bölge halkının sorun ve taleplerini dinledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Tahtasız, Hititler’in yaşadığı bölge olan Şapinuva örenyerleri gibi tarihi bir değere sahip, İncesu Kanyonu gibi dünya harikası bir doğal güzelliği elinde bulunduran Ortaköy’e turizm konusunda gerekli yatırımların yapılmasını, ilçenin tanıtılmasını ve turistlerin bu bölgeye gelmesinin sağlanması gerektiğini söyledi. Tahtasız, Şapinuva ve İncesu bölgesini kapsayan ‘bölge müzesi’ yatırımının hayata geçirilmesini talep etti.

Tahtasız, “İncesu Kanyonu’nda Özel İdare’nin projesi kapsamında kanyon içinde her kesime hitap edebilecek bir restoran yapılacaktı. Bu yatırımla ilgili 400 bin lira bütçe de ayrılmıştı, yıllardır bekleniyor, herhangi bir gelişme kaydedilemedi.

İncesu’da kanyon içinde ihaleyle güneş enerjisi aydınlatmaları yapılmıştı, hiçbirisi çalışmıyor. İş yapılalı yaklaşık üç yıl oldu. Bu projeyi yapan müteahhit tarafından bir garanti verilmiş miydi?” diye sordu.

Tahtasız, Ortaköy bölgesinde devletin hiçbir yatırımının olmadığını ifade ederek, ülke kaynaklarından Ortaköy’ün de üzerine düşen hakkı alması gerektiğini savundu.

KAYMAKAM ACAR VE ODALARA ZİYARET

Tahtasız ve beraberindekiler, Ortaköy’de görevine yeni başlayan Kaymakam Zeynep Acar’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Tahtasız, Kaymakam Acar’a yeni görevinde başarılar diledi.

Tahtasız, ayrıca Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Döndü Eraslan’dan esnafın sorun ve taleplerine ilişkin bilgi aldı, istişarelerde bulundu.

Başkan Döndü Erarslan, ilçede 140 civarında esnaf bulunduğunu, 60 esnafın kredi kullandığını bildirerek, sorunları aktardı.

İlçede yüzde yüz doğal salça, üzüm pekmezi, kuşburnu marmelatı, yufka, köme, erişte, makarna üretimi yapıldığının altını çizen Eraslan, bu ürünler için pazar bulunması ve kooperatif kurulması gerektiğinden bahsetti.

Ortaköy Ziraat Odasını da ziyaret eden Tahtasız, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

AŞDAĞUL BELDESİ SORUN YÜKLÜ

Aşdağul beldesini de ziyaret ederek esnafın ve halkın sorunlarını dinleyen Tahtasız, beldeye iktidar partisi tarafından verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Aşdağul’da içme ve suluma suyu göletlerinin yapılmasını, arazilerin suyla buluşturulmasını isteyen Tahtasız, beldenin gelişmesi için gerekli yatırımların yapılmasını talep etti.

Tahtasız, Ortaköy’ün diğer sorunlarını şöyle sıraladı: “Cevizli Köyü’nün içinden geçen Ortaköy - Mecitözü bağlantı yol stabilize bir şekilde bekliyor. Mecitözü’ne Çorum üzerinden ulaşmak istersek yaklaşık 90 kilometre, eğer bu yoldan ulaşmak istersek yaklaşık 55 kilometre. Bu iki ilçe arasındaki yol, ticari faaliyetler açısından çok önemli. Yapılacak yol sadece 8 kilometre.

Cevizli, Büyükkışla ve Senemoğlu köylerinde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Köy halkının mağduriyeti bir an önce giderilmelidir.”

Mehmet Tahtasız ayrıca Ortaköy’ün el sanatları ve yöresel ürünler açısından da ön planda gelen bir ilçe olduğunun altını çizerek, kadınlar ve gençler için yöresel ürünler kooperatifi kurulmasını, kooperatif aracılığıyla ürünlerin satış ve tanıtımının yapılmasını önerdi.

CHP heyeti, Ortaköy’de pekmez ve kuşburnu yapan kadınları da ziyaret ederek sohbet etti.

İlçe esnafı ve vatandaşlarla da hasbihal eden Tahtasız, pandemi sürecini ve ekonomik durgunluğu değerlendirdi.

‘HALK EKMEK’ İSTEDİLER

Vatandaşlar, Ortaköy’ün içme suyu sorunundan bahsederek, gerekli yatırımların yapılmasını, İnscesu’da bulunan suyun Karahacip bölgesinde kullanılmasını istedi. İlçede sadece bir tane fırın bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, belediyenin “Halk Ekmek” fırını açmasını talep etti.

Ortaköylüler, “İşgücü var, fabrika yok. İlçemizde lokanta yok, otel yok. Memurlar ilçede kalmıyor, geliş-gidiş yapıyorlar. Kaymakamlar vekaleten atandığı için kalıcılık sağlanamıyor. İlçemize doğalgaz istiyoruz. Gençlerin sosyal ve kültürel aktivite yapacakları mekanlar istiyoruz. Halı sahanın da aydınlatılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sokak hayvanları için belediyenin barınak yapması gerekiyor.” diyerek bazı sorunlarını dile getirdi.

İlçe halkı, devlet yatırımı olmamasından yakınarak Hitit Üniversitesi’nin harita, arkeoloji, ziraat, veterinerlik bölümlerinin Ortaköy’e açılmasını, yeni okul binası, lojman yapılmasını istedi.

Tahtasız, sorunların çözümü noktasında üzerlerine düşen çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 18:32