1 köy ve 2 mahalle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy ile iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Osmancık ilçesi Gökdere köyü ile köye bağlı İğdeyiçal ve Kızılkaya mahallelerine 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri yapılmayacak.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, İlçe Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 23:31