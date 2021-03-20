Osmancık'ta 1.490,95 m² bağ icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Osmancık İcra Dairesi tarafından Çorum İl, Osmancık ilçesi,Çatak köyü tepeevleri mevkiinde 137 ada, 7 parsel no ile kayıtlı 1.490,95m² büyüklüğünde bağ icradan satışa çıkarıldı. Bağ, uzun yıllar bakım ve besleme yapılmadığından dolayı asmaların bir kısmı kurumuş durumdadır. Taşınmaz %10-15 meyilli durumdadır. Toprak yapısı killi-tınlı, orta derin yapıda, humus ve organik maddece orta kapasitededir. Taban suyu problemi bulunmamaktadır.

İhale Osmancık Belediyesi Kültür Merkezi'nde 21 Nisan tarihinde saat 11:00 ile 11:05 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız