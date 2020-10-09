Ahlatcı’dan yeni marka hazırlığı

RECEP MEBET

Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfası tarafından düzenlenen ‘11. Tanıtım Günleri’ sona erdi.

OTOPARK Tanıtım Günleri’nin son durağı, Volkswagen, Skoda ve Seat yetkili satıcısı Ahlatcı Otomotiv oldu.

Çorum’da otomotiv sektörünün nabzını tutan OTOPARK tarafından düzenlenen ‘Tanıtım Günleri’ dün Ankara Yolu 7. kilometrede hizmet veren Ahlatcı Plazalar’da gerçekleşti.

Düzenlenen programa Volkswagen Satış Müdürü Hande Plevne, Servis Müdürü Ali Doğrusöz, Satış Danışmanları Hazım Gürel, İsmail Bahar, Hakan Ülgü ve Murat Yiğit, Skoda ve Seat Satış Müdürü Murat Arslan, Servis Müdürü Mehmet Çetin, Satış Danışmanları Ayşe Pala, Ufuk Çeliker, Emel Konukman ve İzzet Bilge, DOD İkinci El Satış Şefi Orkun Tunç, Satış Danışmanları Emre Tüter ve İlker Budak ile Ahlatcı Otomotiv müşterileri katıldı.

AHLATCI OTOMOTİV’DEN YENİ MARKA HAZIRLIĞI

Volkswagen, Skoda ve Seat yetkili bayii Ahlatcı Otomotiv, satışını üstlendiği ünlü otomobil markaları arasına Audi’yi katmaya hazırlanıyor.

Doğuş Grubu bünyesinde Türkiye pazarına sunulan Audi’nin yetkili servis hizmetlerini yıllardır sürdüren Ahlatcı Otomotiv, ünlü marka için Çorum’da müstakil bir plaza yatırımı planlıyor.

Otomotiv sektöründeki faaliyetleri ve geniş hizmet ağıyla adından söz ettiren Ahlatcı, yeni yatırımlarıyla pazar payını daha da büyütmeyi hedefliyor.

VOLKSWAGEN SEKTÖRÜN GÖZDESİ

Volkswagen Satış Müdürü Hande Plevne, “Binek ve ticari modelleriyle dikkat çeken Volkswagen, sektörün gözdesi” dedi.

Devam eden satış kampanyalarından bahseden Hande Plevne, Volkswagen’in binek modellerinde yüzde 25’e varan indirimler sunduklarını söyledi.

Plevne, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) ayrıcalığıyla 48 aya varan vadeli ödeme imkanı içeren düşük faizli kredi kampanyasının da devam ettiğini vurguladı.

Volkswagen’in yenilenen Golf ve Caddy modellerinin 2021 yılında plazalarında yerini alacağını dile getiren Plevne, “Yeni Passat, Polo, T-Roc, Tiguan ve Arteon gibi binek modellerimizin yanı sıra Crafter servis ve okul taşıtı versiyonu ile Transporter Camlıvan, Cityvan ve Caravella gibi ticari modellerimizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

KAZANDIRAN SERVİS PAKETLERİ

Volkswagen ve Audi Servis Müdürü Ali Doğrusöz, ‘Kazandıran Servis’ paketleriyle fren hidroliğinde yüzde 50, aşınma ve yürüyen aksam parçalarında yüzde 40’a varan indirimler sunduklarını açıkladı.

Ali Doğrusöz, “Mobilite Garantisi adlı uygulamayla, aracınızın garantisi bitse bile, periyodik bakımını servisimizde yaptırmanız halinde bir yıl boyunca ücretsiz çekici ve yol yardımı hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

“Yıl sonuna kadar sürecek, yüzde 30’a varan işçilik ve yedek parça indirimlerimizi kaçırmayın” diyen Doğrusöz, “Volkswageniniyle kışın keyfini doyasıya çıkarmak isteyen herkesi ücretsiz sonbahar ve kış kontrolü için Ahlatcı Otomotiv’e bekliyoruz” dedi.

‘Zubizu Yaş Kampanyası’nın detaylarından da bahseden Doğrusöz, “Aracınızın model yılı kaç olursa olsun, yaşı arttıkça servisteki indirim oranınız da artıyor. Üstelik aracınızı yerinden alıp bakım ve onarım sonrası dezenfekte ederek tekrar yerine bırakıyor. Hatta yedek araç teminiyle müşteri memnuniyetini zirveye taşıyoruz” şeklinde konuştu.

SKODA ve SEAT SATIŞLARINI ARTTIRDI

Skoda ve Seat Satış Müdürü Murat Arslan, yeni modellerle birlikte satış rakamlarını daha da arttırdıklarını söyledi.

Yeni Skoda Kamiq ve Scala modelleriyle 2020 yılına damga vurduklarını dile getiren Murat Arslan, yeni Octavia’nın ise yıl sonunda satışa sunulacağını duyurdu.

Yeni Seat Leon’un da önümüzdeki aylarda plazalarında yerini alacağını müjdeleyen Arslan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Plazamızda Skoda Superb’in yanı sıra Kodiaq, Karoq, Kamiq ve Scala modellerini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Seat Leon, Ibiza, yeni Ateca ve Arona da plazamızda yer alan modeller arasında.”

SERVİS FIRSATLARI

Skoda ve Seat Servis Müdürü Mehmet Çetin, Zubizu kampanyası fırsatlarının her iki markada da geçerli olduğunu ifade etti.

Seat Ibiza modeli için 3 yaş bakım paketi indirim kampanyasının devam ettiğini hatırlatan Mehmet Çetin, sağlık çalışanlarına servis hizmetlerinde yüzde 50 işçilik indirimi ve oto kuaför işlemlerinden indirimli yararlanma fırsatı sunduklarını sözlerine ekledi.

Satış ve servis başta olmak üzere devam eden kampanyalardan faydalanmak, Volkswagen, Skoda ve Seat’ın yeni modellerini yakından görüp detaylı bilgi almak isteyen herkes, Ankara Yolu Bulvarı’nda hizmet veren Ahlatcı Plazalar’a davet edildi.