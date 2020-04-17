AKARYAKIT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Çorum’da akaryakıt satışlarının son iki hafta içinde yaklaşık yüzde 30 oranında düştüğü belirtildi.

OTOPARK köşemize konuşan sektör temsilcileri, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve gerçekleştirilen uygulamalar nedeniyle trafiğe çıkan araç sayısında gözle görülür bir azalma yaşandığına dikkat çektiler.

Akaryakıt fiyatlarının gerilemesine rağmen satış seviyesinin beklenenin altında gerçekleştiğini dile getiren sektör temsilcileri, sokağa çıkma yaşının sınırlandırılması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması ile toplu mekanların kapanması gibi tedbirlerin araç trafiğini azalttığına işaret ettiler.

Toplu taşıma alanında da etkisini gösteren bu durum nedeniyle şehir içi, şehirler arası ve hatta ilçe ve köy taşıtlarının sefer sayılarının dahi düştüğünü anlatan sektör temsilcileri, “Okulların ve fabrikaların kapalı olması ise servis araçlarının devre dışı kalmasına neden olduğundan tüm bu yaşananlar akaryakıt satışlarına olumsuz olarak yansıyor” diye konuştular.

Düşen satışlar nedeniyle kısmi bir durgunluk yaşayan akaryakıt firmaları, her sektörde olduğu gibi bir an önce salgından kaynaklı olağanüstü vaziyetin ortadan kalkmasını bekliyorlar.