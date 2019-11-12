Araç sahipleri hangi vergileri ödüyor?

Motorlu taşıt sahiplerinin ödemek durumunda olduğu pek çok vergi var.

Araç alımlarında, belirli istisnalar dışında birden fazla vergi ödendiğini belirten uzmanlar, düzenli olarak ödenmesi gereken vergilerle ilgili de bilgiler verdiler.

Vergi oranlarının bazı durumlarda araçların motor hacmi ve benzeri özelliklerine göre değişkenlik arz ettiğine işaret eden uzmanlar, araç vergileri hakkında şu açıklamalarda bulundular:



ÖTV (Özel Tüketim Vergisi)

“Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), araç alımlarında taşıt sahiplerinden talep edilen vergilerden biridir. ÖTV, aracın sahip olduğu motor hacmine göre değişkenlik gösteren ve sadece tek bir defa talep edilen vergi türleri arasında yer almaktadır. ÖTV oranı yüzde 37, yüzde 80 ve yüzde 130 olarak üç ayrı gruba ayrılmıştır. Eğer araçların motor hacmi 1600 cc ve altı ise talep edilecek ÖTV oranı yüzde 37, motor hacmi 1601 cc ile 2000 cc arasında ise de bu oran yüzde 80 olarak uygulanır. Motor hacminin daha fazla olması durumunda ise bu oran yüzde 130 olarak belirlenmiştir.



MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi)

Alım-satımlarda sadece motorlu araçlar için geçerli olan yegane vergi türlerinden biri de Motorlu Taşıtlar Vergisi. Kısaca MTV adı verilen bu vergi, her araç için farklı oran ve miktarlarda talep edilmektedir. Ancak bu verginin en önemli özelliği tek sefere mahsus olmayışıdır. Bu vergi her sene düzenli olarak araç sahibinden talep edilmektedir. Bunun yanı sıra MTV oranı bazen dikkate dahi alınmayacak kadar düşük bir değerde olabilirken bazen ise adeta yeni bir araba parası kadar dahi yüksek tutarda olabilmektedir. MTV oranları aracın yaşına ve motor hacmine göre belirlenmektedir.



KDV (Katma Değer Vergisi)

Binek ya da ticari araç satın alınırken dikkate alınan vergi türlerinden bir tanesi de Katma Değer Vergisi, yani kısa adıyla KDV’dir.

ÖTV’de olduğu gibi KDV de aracın silindir hacmi ve benzer birtakım özelliklerine göre değişkenlik göstermeksizin her araç alımında aynı oran üzerinden uygulanır. Yüzde 18 olan KDV, elbette tek başına düşünüldüğü zaman pahalı araçlarda çok daha yüksek bir meblağa tekabül eder. Mevzuatta KDV oranları üç ayrı gruba ayrılmıştır. Bunlar yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 olarak ifade edilmektedir. Otomobil de yüzde 18’lik KDV grubunda yer alır.



MUAFİYETLER

Yapılan kanuni düzenlemelere göre, bazı araç sahipleri vergiden muaf tutulmuştur. Bunlar içerisinde en çok ön plana çıkan şüphesiz ki engelli vatandaşlara sunulan imkandır. Eğer araç alacak vatandaş yüzde 40 üzeri engelliyse ÖTV ve KDV indiriminden istifade edebilirler. Eğer engel oranı yüzde 90 üzeri ise ÖTV hiç alınmaz, yüzde 18 olan KDV oranı ise yaklaşık yüzde 15 olarak uygulanır. Bunun yanı sıra engel seviyesinin yüzde 40’tan fazla olması ancak 90’dan düşük olması durumunda da alınacak olan ÖTV yüzde 26 seviyelerinde olur. Aynı şekilde KDV indirimi de uygulanır.”