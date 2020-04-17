ARAÇ SAHİPLERİNE YARADI

Küresel bir salgına dönüşen COVİD-19, dünya ekonomisini de derinden etkiliyor.

Yaşanan süreçten otomotiv sektörü de payına düşeni alırken akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüş ise araç sahiplerine yaradı.

Benzin, motorin ve otogazda peş peşe gelen indirimleri memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, “Her şerde bir hayır vardır” sözünü hatırlattılar.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdığını belirten uzmanlar, ekonomik dalgalanmanın etkilerinin süreceğine işaret ettiler.

Öte yandan akaryakıt fiyatlarının belirlenme yönteminden de bahseden uzmanlar, “Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki akaryakıt fiyatları, işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor” açıklamasında bulundular.